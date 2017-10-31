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Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА

вчера, 23:35
БазельБазель1 : 0ЦСКАЦСКАИдет второй тайм

Защитники Алексей и Василий Березуцкие достигли выдающегося показателя — провели на двоих 1000 матчей за ЦСКА. Поединок Лиги чемпионов против «Базеля» стал для Василия 511-м в футболке «армейцев», а для Алексея — 489-м.

Алексей дебютировал в составе ЦСКА 8 мая 2002 года в матче с «Торпедо», а его брат несколько позже — 17 июля того же года в матче против «Крыльев Советов».

Суммарно братья забили 24 гола, а завоевали за это время по 20 трофеев.

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Все комментарии
parallels ответил sihafazatron
вчера в 23:52
sihafazatron:
но при этом по 20 трофеев выиграли)
страшные цифры ты говоришь! ещё не ночь, спартачи могут прочитать!
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:46
Давайте скучкуем ещё рекордсмена, Игнаша и Дзагу. Глядишь, ещё какая-нить рекордная круглая циферка получится. Поклонникам конюшни на радость. Базель то других поводов не дает...
sihafazatron ответил Nekit92
вчера в 23:46
Nekit92:
А защищаться так и не научились.
но при этом по 20 трофеев выиграли)
Footbolista
вчера в 23:40
В США с 2002 уже третий президент, а березы все играют...
Nekit92
вчера в 23:39
А защищаться так и не научились.
dudka 98
вчера в 23:37
думаю на 3 тысяче остановятся, ибо все лавры игоряну уходят.
соточку помогут ему в ЛЧ набить точно
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