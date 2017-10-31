Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА

Защитники Алексей и Василий Березуцкие достигли выдающегося показателя — провели на двоих 1000 матчей за ЦСКА. Поединок Лиги чемпионов против «Базеля» стал для Василия 511-м в футболке «армейцев», а для Алексея — 489-м.

Алексей дебютировал в составе ЦСКА 8 мая 2002 года в матче с «Торпедо», а его брат несколько позже — 17 июля того же года в матче против «Крыльев Советов».

Суммарно братья забили 24 гола, а завоевали за это время по 20 трофеев.

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