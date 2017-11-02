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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Кейн: «„Тоттенхэм“ может обыграть кого угодно»

сегодня, 11:25
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1РеалРеалМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Реалом» (3:1) в матче Лиги чемпионов отметил, что «шпоры» могут обыграть любого соперника.

«Нам предстоит пройти долгий путь. Впереди еще 2 матча в группе, а затем увидим, с кем нам предстоит сыграть в плей-офф. Игроки „Тоттенхэма“ чувствуют, что могут обыграть кого угодно. В Лиге чемпионов нужно побеждать сильнейшие команды, если ты, конечно, хочешь далеко пройти. Это мы и попробуем сделать».

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Все комментарии
DXTK
сегодня в 12:07
нужно продолжать в том же духе и занимать 1 место в группе.
next-generation
сегодня в 12:05
Цыплят по осени считают, а футбольные трофеи по весне. К весне цыплята сдуются и влетят уже в 1/8 какому-нибудь Бешикташу.
sihafazatron
сегодня в 12:01
из не простой группы выходят наверняка с первого места, это уже похвально. удачи ттх и в дальнейшем
Red-green-Hooligans ответил Антибиотик
сегодня в 11:57
Антибиотик:
Другие матчи с сильными командами их быстро успокоят.
Ага, а потом наклепают интервью вроде "у них просто все залетело, а у нас нет" или судья виноват будет))
Антибиотик ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 11:54
Red-green-Hooligans:
Началось, обыграли команду у которой спад после двух фантастических сезонов, Тоттэнхэм на ходу, но к примеру уровень МС и ПСЖ намного выше)
Другие матчи с сильными командами их быстро успокоят.
Red-green-Hooligans
сегодня в 11:52
Началось, обыграли команду у которой спад после двух фантастических сезонов, Тоттэнхэм на ходу, но к примеру уровень МС и ПСЖ намного выше)
ozdo
сегодня в 11:49
1999-2000 помню в групповом этапе Бавария обыграла Реал 4-1, 4-2.... но потом они были унижены вроде в полуфинале и финале разгромлена Валенсия.... не думаю, что стоит хоронить Реал
Жажда скорости
сегодня в 11:45
Мсити,Псж на данный момент в отличной форме, Реал,Бавария и барса могут набрать отличную форму ближе к весне..
Жажда скорости
сегодня в 11:43
Ахаха,вот в этом Величие Реала,обыграв Реал каждый думает,что он лучший)) Не зазнавайся Кейн,во первых обе игры против Лучшего клуба мира ты провел на лямов 50 не больше,во вторых Реал может к весенней стадии проснуться как обычно,а вы и в полуфинал врядли выйдете..)
Feoktist
сегодня в 11:40
еще один клоун. сначала выиграй, а потом болтай
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:31
    Merdzik
    сегодня в 11:30
    И проиграть могут кому угодно, например Манчестер Юнайтеду )
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