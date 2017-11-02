Кейн: «„Тоттенхэм“ может обыграть кого угодно»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после победы над «Реалом» (3:1) в матче Лиги чемпионов отметил, что «шпоры» могут обыграть любого соперника.

«Нам предстоит пройти долгий путь. Впереди еще 2 матча в группе, а затем увидим, с кем нам предстоит сыграть в плей-офф. Игроки „Тоттенхэма“ чувствуют, что могут обыграть кого угодно. В Лиге чемпионов нужно побеждать сильнейшие команды, если ты, конечно, хочешь далеко пройти. Это мы и попробуем сделать».

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