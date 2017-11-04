Гранквист: «Возможно, мне пришла пора двигаться дальше»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не знает, будет ли он продлевать контракт с «быками». Текущее соглашение 32-летнего шведа рассчитано до конца этого сезона.

«В данный момент мне нечего сказать о контракте. Надо оставаться спокойным. В будущем всё будет ясно. В данный момент я счастлив здесь, я в хорошем клубе. Мы узнаем, что будет дальше. Но у меня есть семья. Мы в России уже 5 лет вместе с дочкой. Возможно, пришла пора двигаться дальше».

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