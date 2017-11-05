«Валенсия» интересуется полузащитником «Тоттенхэма»

Исходя из данных СМИ, «Валенсия» заинтересована в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко. Сообщается, что испанский клуб намерен укрепить полузащиту команды и видит 28-летнего игрока отличным кандидатом на эту роль. Сиссоко так и не сумел закрепиться в основном составе «Тоттенхэма», исходя из чего вполне вероятно, что футболист продолжит карьеру в Испании.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» также интересуется Муссой Сиссоко.

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