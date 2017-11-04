«Манчестер Сити» интересуется Бертраном

Как стало известно по сообщениям английской прессы, «Манчестер Сити» вновь проявляет интерес к защитнику «Саутгемптона» Райану Бертрану. Утверждается, что МС попробует заполучить игрока в ближайшее зимнее трансферное окно. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен укрепить оборонительные позиции своей команды и видит в Бертране отличный вариант для его тактических задумок. Ранее «горожане» уже проявляли интерес к Райану Бертрану.

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