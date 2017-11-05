Румменигге исключил возможность перехода Санчеса в «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге развеял слухи о том, что немецкий клуб может приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, чей контракт с «канонирами» истекает летом.

«Думаю, Санчес уже решил, где он продолжит карьеру. Поэтому считаю, что к январю вопрос о его приобретении уже будет неактуален. Кроме того, Санчес в целом не интересует „Баварию“, поскольку он не стал бы прямой заменой для Левандовски, ведь чилиец - не чистый центрфорвард».

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