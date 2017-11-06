«Реал» разгромил «Лас-Пальмас»

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» уверенно переиграл «Лас-Пальмас».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Лас-Пальмас» – 3:0 (1:0)
Голы: Каземиро 40, Асенсио 54, Иско 73.
«Реал»: Касилья, Вальехо, Марсело, Начо, Рамос, Кроос (Себальос 78), Каземиро (Льоренте 68), Асенсио, Иско, Бензема (Васкес 75), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Лас-Пальмас»: Лизоаин, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно, Наварро, Витоло, Гомес (Реми 64), Аквилани (Трухильо 83), Х. Кастельяно, Мишел, Кальери.
Главный тренер: Пако Айестаран.
Предупреждения: Иско 45, Кроос 64, Наварро 79.
Судья: Хосе Санчес Мартинес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
А лучший игрок мира Роналду умеет делать все,И голы забивать,и шикарные пасы отдавать..
с победой болелы Реала..Скоро будем любоваться как барси унижают 4-0 и 3-0,а мы берем трофеи)
А лучший игрок мира Роналду умеет делать все,И голы забивать,и шикарные пасы отдавать..
с победой болелы Реала..Скоро будем любоваться как барси унижают 4-0 и 3-0,а мы берем трофеи)