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«Реал» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы6

«Реал» разгромил «Лас-Пальмас»

сегодня, 00:35
РеалРеал3 : 0Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» уверенно переиграл «Лас-Пальмас».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу» 

«Реал» – «Лас-Пальмас» – 3:0 (1:0)
Голы: Каземиро 40, Асенсио 54, Иско 73.

«Реал»: Касилья, Вальехо, Марсело, Начо, Рамос, Кроос (Себальос 78), Каземиро (Льоренте 68), Асенсио, Иско, Бензема (Васкес 75), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Лас-Пальмас»: Лизоаин, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно, Наварро, Витоло, Гомес (Реми 64), Аквилани (Трухильо 83), Х. Кастельяно, Мишел, Кальери.
Главный тренер: Пако Айестаран.

Предупреждения: Иско 45, Кроос 64, Наварро 79.

Судья: Хосе Санчес Мартинес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
alexfor ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:13
Happyboy Barca:
Надо будет посмотреть что за гол.передача была у роналду. Хотя в реале принято так - роналду забил пошел отмечать гол в стойке жидкого терминатора и партнеры за ним. Если роналду сделал голевую то забивщий и вся команда идет к роналду
да ничего особенного, обычный прострел на силу вдоль ворот там был)
ermak6848
сегодня в 01:09
С Победой!!!
Happyboy Barca
сегодня в 01:09
Надо будет посмотреть что за гол.передача была у роналду. Хотя в реале принято так - роналду забил пошел отмечать гол в стойке жидкого терминатора и партнеры за ним. Если роналду сделал голевую то забивщий и вся команда идет к роналду
RDeanW ответил 3ton
сегодня в 01:00
3ton:
Глорики реала такие обиженки .. все в чс занесли ))) Видно сильно давлю на вакуум в голове 🤣🤣🤣🤣 Орррр
ты пишешь, что фаны реала "обиженки", при этом сам метаешь минусы всем, у кого нет випа)
NGY
сегодня в 00:59
Единственно, хочется отметить Вальехо, сегодня старался и хорошо сыграл...!

Бензема, я увидел только один раз сегодня, в начале матча, когда Рон вывел его один в один.
Дальше его можно было в розыск подавать пропавшим...!
Тео Джонс
сегодня в 00:58
Дожились.. Рон уже перестал даже всяким чушкам забивать, не то что топам. Походу в конце сезона у него так и будет числиться один гол. Это фиаско братан)
Roy Harper
сегодня в 00:46
Историческая херня - к 80 минуте 9(!!!) 9 испанцев в составе Реала на поле :D Результативность все еще страдает, но игра поставлена, хотя не в матче с Лас-Пальмасом это смотреть. Шикарнейший гол Асенсио, ассист Рона, гол Иско, все как надо) Хоть и сыграли на ноль, но все же Кассилья в воротах не внушает 100% доверия. с победой, Сливки)
95-shishani-95
сегодня в 00:44
У Роналду никак не идет мяч в ворота, сколько бы он не старался! Но моменты для партнеров он сегодня делал.
Бензема вообще никакой(по игре)! Надо ему конкурента купить! Морату продали, а он забивает за Челси, что не может Бензема!
Иско слишком много водется , много бегает, лишний раз устает!
Начо на фланге очень активный, но навесы сегодня очень тупые были!
Пенальти сегодня конечно мог назначить, но не назначил, и всё! Момент с попаданием в руку зщ ЛП,в конце Начо завалили. Игроки Реала тоже конечно нарушали, где судья не свистнул!
Реалу что-то не хватает(может быть, в большинстве случаев это везения)!
Удачи нам!
С победой!
Чемпион Соккера
сегодня в 00:43
С долгожданной победой)))))))
3ton
сегодня в 00:43
Надо лайкнуть сливку , а то мучается бедняга с мультов ставить лайки 🤣🤣🤣🤣
NGY
сегодня в 00:42
Убогая игра, больше сказать нечего...!

Ощущение..., что всегда славящайся контратаками Реал, потерял свое это преимущество..!

Непонятная тики-така в центре, без продвижения вперед...! Пипец полный!

По ЛП судить, этот разгром не стоит вообще...,теперь две недели ждать серьезного соперника и уже по его итогам делать выводы...!
3ton
сегодня в 00:41
Глорики реала такие обиженки .. все в чс занесли )))
Видно сильно давлю на вакуум в голове 🤣🤣🤣🤣
Орррр
Горожане
сегодня в 00:40
Нашли кого громить.
3ton
сегодня в 00:38
Роналду сдулся совсем )))
В проигронном матче , только и может забивать )))

Вспомнилось его куча голов Мальме , а потом НОЛЬ голов Вильярреалу🤣🤣🤣
Джон Смит 1
сегодня в 00:37
Красава Реал !
зигзаг
сегодня в 00:37
В то время как Великая Барса делает ТРЕБЛЫ по взятию кубков, сливки даже не в состоянии сделать требл по паражениям подряд.
--джек потрошитель--
сегодня в 00:36
Эта победа была очень нужна..Пора многим игрокам проснуться,а Зидану строить игру,и делать вовремя замены..Асенсио шикарный гол положил..

А лучший игрок мира Роналду умеет делать все,И голы забивать,и шикарные пасы отдавать..

с победой болелы Реала..Скоро будем любоваться как барси унижают 4-0 и 3-0,а мы берем трофеи)
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