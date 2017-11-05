«Рома» отгрузила четыре мяча «Фиорентине»

«Рома» на выезде одержала победу над «Фиорентиной» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Рома» 2:4 (2:2)
Голы: Верету 9, Симеоне 39 - Герсон 5, Герсон 30, Манолас 50, Перотти 87.
«Фиорентина»: Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Бруну Гашпар, Астори, Верету, Бадель (Санчес, 75), Жил Диаш (Эссерик, 82), Бенасси, Кьеза (Эль-Бабакар, 74), Симеоне.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Наингголан, Гоналон, Жерсон (Дефрель, 82), Пеллегрини (Стротман, 72), Эль-Шаарави (Перотти, 66), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Пеццелья (52), Гоналон (66).
Судья: Марко Ди Белло.
В параллельном матче «Наполи» не сумел вскрыть оборону «Кьево».
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