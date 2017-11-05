«Ман Сити» нанёс поражение «Арсеналу»

В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Арсенал».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 3:1 (1:0)
Голы: Де Брюйне 19, Агуэро 50 (пен), Жезус 74 - Ляказетт 65.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Д. Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Гюндоган 78), Де Брюйне, Сане (Б. Силва 87), Агуэро (Жезус 62).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Айвоби (Уилшир 78), Джака (Жиру 78), Санчес, Коклен (Ляказетт 56).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Монреаль 49, Ляказетт 59, Косьельни 67, Отаменди 73, Джака 75, Санчес 77, Озил 90+1.
Судья: Майкл Оливер.
Отметим, что в другом матче дня «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас».
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