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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
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«Ман Сити» нанёс поражение «Арсеналу»

сегодня, 19:07
Манчестер СитиМанчестер Сити3 : 1АрсеналАрсеналМатч идет

В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Арсенал».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум» 

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 3:1 (1:0)
Голы: Де Брюйне 19, Агуэро 50 (пен), Жезус 74 - Ляказетт 65.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Д. Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Гюндоган 78), Де Брюйне, Сане (Б. Силва 87), Агуэро (Жезус 62).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Айвоби (Уилшир 78), Джака (Жиру 78), Санчес, Коклен (Ляказетт 56).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Монреаль 49, Ляказетт 59, Косьельни 67, Отаменди 73, Джака 75, Санчес 77, Озил 90+1.

Судья: Майкл Оливер.

Отметим, что в другом матче дня «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас».

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