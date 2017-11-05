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«Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 21:21
ЧелсиЧелси1 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Челси» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 1:0 (0:0)
Гол: Мората 55.

«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер 79), Канте, Азар (Виллиан 87), Бакайоко, Дзаппакоста (Рюдигер 66), Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс (Феллайни 62), Смоллинг, Валенсия, Байи, Матич, Янг (Лингард 78), Эррера, Мхитарян (Марсьяль 62), Лукаку, Рэшфорд.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Бакайоко (20), Джонс (49), Эррера (51), Феллайни (71).

Судья: Энтони Тейлор.

Ранее «Манчестер Сити» нанес поражение «Арсеналу».

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Все комментарии
3ton
сегодня в 22:08
АВТОБУС не прокатил у Маура )))
Пора контракт продливать и денег больше просить .
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:05
Матч был отличный хотя не смотрел,негде смотреть.Обидно за болельшиков МЮ,приятно за болельшиков Челси.
Coreal O'pilipp ответил Teddy Sheringham
сегодня в 22:03
Teddy Sheringham:
Как вас там М.Сити?
Посмотрим как Юнайтед сыграет с Сити, хотя думаю, 6-1, как в 2011 конечно не будет, но матч для Юнайтед будет тяжелым. Так что я, бы не спешил вспоминать матч Ливерпуля с Сити, потому что сами можете влететь не меньше.
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил alexov222
сегодня в 21:59
alexov222:
выиграл Челси, но сегодня день 2005-го )))
Их не так много этих праздников у Ливерпуля в этом сезоне....так что на безрыбье и рак рыба!!!!
SonicStar
сегодня в 21:59
Уверен был, что несмотря на неважняцкую текущую форму Челси, аристократы нагнут этот Икарус )
С победой, фаны Челси!
Дед Мазая
сегодня в 21:58
Повысьте физруку зарплату. А то он несчастлив в МЮ...)
starche
сегодня в 21:57
Физрук сливает игру за игрой. Очередной автобус Жозе разваливается........
dzvinka
сегодня в 21:56
перед игрой:
"моур, какая у нас тактика?"
-"не пропустить! ну и Валенсия пускай 3 навеса на Лукаку сделает"
"а если мы пропустим тогда что делать?"
-"перейдем на атакующую модель - выпущу опорника-микрофона, а Валенсия пускай еще 3 навеса даст"
__
вот так и живут парни))
ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Ми Ша
сегодня в 21:55
Ми Ша:
Классный матч! Конечно, жаль, что Манчестер проиграл, но нужно признать, второй тайм остался за лондонцами. Болельщиков Челси с победой.
    Мяучелo ответил RussianHorse
    сегодня в 21:53
    RussianHorse:
    "реднек" Не, я ниче не хочу сказать, но просто ты сам не из мегаполиса, по-моему))
    Я за всю жизнь сменил 5 городов, реднек это образ жизни, а не оскорбление XD
    alexov222
    сегодня в 21:53
    выиграл Челси, но сегодня день 2005-го )))
    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    сегодня в 21:53
    ReD_MU_DeVIL
    22.10.2017, 20:03
    ответ пользователю ЛИВЕРПУЛЬ2005 (раскрыть)
    УУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    С победоййййййййййй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -------------------------------------
    и ты фраер че сегодня не урякаешь??????А такой смелый был две недели назад!!!!
    Teddy Sheringham
    сегодня в 21:51
    Как вас там М.Сити?
    Mister_Leo
    сегодня в 21:51
    Похоже Мю , в этом сезоне выпадает из гонки за чемпионство .. состав вроде неплохой , но чего то не хватает .. Моур под постоянным давлением , не может наладить игру .. Сити должен брат Апл в этом сезоне ...
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил fanliverpoolfan
    сегодня в 21:50
    fanliverpoolfan:
    Манкам не унывать за лигу европы поборетесь
    Ты есче поплачься вместе с ними!!!!
    RussianHorse ответил Мяучелo
    сегодня в 21:50
    Мяучелo:
    просто сашка, пупс, с поражением тебя, тебя персонально, реднек несчастный XD
    "реднек"
    Не, я ниче не хочу сказать, но просто ты сам не из мегаполиса, по-моему))
    ЛИВЕРПУЛЬ2005
    сегодня в 21:49
    6_Paul_Pogba_6
    22.10.2017, 20:23
    увахахахах пользуясь случаем хотелось бы передать отдельный привет пользователю ливерпуль2005!!!!!!!! помним как он вчера выступал,да и еше хадерсфилд сделал то что твой ливерпуль не в состояний))))))))))
    ---------
    Че фраер боишься появиться и получить по делам своим?????И похоже вас история с Хадерсфильдом ничему не научила....да кстати если ты забыл то Ливерпуль все таки обыграл Хадерсфильд....
    ThеDDS
    сегодня в 21:48
    Я же говорил: кондуктор глотнет)
    Teddy Sheringham
    сегодня в 21:47
    Ооохоооохооооооооо)))). Вот тема Ливерпульлцев. Собрались тут диванные эксперты хренов. Я тащусь от вас
    Maeak
    сегодня в 21:47
    Результат плохой. Я был бы рад ,если бы оба клуба проиграли в этом матче)))
    drug01
    сегодня в 21:47
    От Манчестера ждем большего!!!!
    112910415
    сегодня в 21:46
    и это правильно!
    FERIS
    сегодня в 21:46
    Челси с победой!
    Мората красавчик!
    Foxes
    сегодня в 21:46
    Жозе лидер. )))))))
    ЛИВЕРПУЛЬ2005 ответил Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 21:45
    Виталик ManUtd Rus:
    Два автобуса померились силенками в лондонском ДЕПО - сильнее оказался синий , вполне заслуженно !
    Виталик ManUtd Rus
    22.10.2017, 20:10
    ТТХ снял проклятие с Уембли , принеся в жертву колбасу )))
    --------------------------------------------------------------------------------
    ну че похоже сегодня мумушню принесли в жертву при всем том поправив чемпиенскую корону!!!!ХА!!!ХА!!!ХА!!!
    Виталик ManUtd Rus ответил ЛИВЕРПУЛЬ2005
    сегодня в 21:45
    ЛИВЕРПУЛЬ2005:
    Антон за MU 22.10.2017, 20:02 Ливерпуль 2005 в печальке) Алёша,возьми бутылку,бухни и ложись спать,завтра в школу) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ну че побухаем Лешка??????
    Здоров ! был на рыбалке недавно в ваших краях - прекрасное место ! и рыбы много )))
    ЮЗИК
    сегодня в 21:45
    Синих с победой!
    fanliverpoolfan
    сегодня в 21:43
    Манкам не унывать за лигу европы поборетесь
    заDOOMчивый
    сегодня в 21:42
    Лукаку до сих пор травмирован что ли,когда же уже вылечится. Не хватает Авторитета МЮ и это Ибры. Златан,что то бы да придумал за весь матч. МЮ только хорошо смотрелся с 80 минуты,когда до бронированных мозгов дошло,что они проигрывают,а ведь были уверенны,что ничья. Челси всё же в целом смотрелся лучше. Морато заслужил больничную премию,его столько раз косили... Даже Одуванчик локтём в лицо заехал спецом,надо подавать на дискву и штраф.
    VIPded
    сегодня в 21:41
    Теперь у асабливага есть право и добавку за ужином попросить... )))
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