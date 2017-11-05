«Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед»

«Челси» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 1:0 (0:0)
Гол: Мората 55.
«Челси»: Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер 79), Канте, Азар (Виллиан 87), Бакайоко, Дзаппакоста (Рюдигер 66), Мората.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс (Феллайни 62), Смоллинг, Валенсия, Байи, Матич, Янг (Лингард 78), Эррера, Мхитарян (Марсьяль 62), Лукаку, Рэшфорд.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Бакайоко (20), Джонс (49), Эррера (51), Феллайни (71).
Судья: Энтони Тейлор.
Ранее «Манчестер Сити» нанес поражение «Арсеналу».
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