«Марсель» разгромил «Кан»

«Марсель» дома разгромил «Кан» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» - «Кан» 5:0 (1:0)
Голы: Густаво 43, Товен 47, Сансон 52, Митроглу 76, Товен 81.
«Марсель»: Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Абденнур, Луис Густаво, Замбо-Ангисса, Сансон (Жермен, 73), Товен (Лопес, 82), Окампос, Митроглу.
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Кан»: Веркутр, Да Сильва (Женевуа, 77), Мбенге, Гильбер, Санко, Диоманде, Фере, Репас (Куаку, 65), Деменге (Делаплас, 65), Роделен, Сантини.
Главный тренер: Патрис Гаранде.
Судья: Николя Рейнвилл.
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