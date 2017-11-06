Хамес представил форму сборной Колумбии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес презентовал форму национальной команды, в которой «кофейники» выступят на чемпионате мира в России.

Футболки сборной Колумбии выполнены в желтом цвете с вкраплениями синего и красных оттенков. Воротник футболки обрамляет черная полоска, еще три полосы такого же цвета будут красоваться на плечах футболистов - отличительный знак компании Adidas - технического спонсора колумбийцев.

James Rodríguez in Colombia's new World Cup kit 🇨🇴 pic.twitter.com/tprvUyMOP2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 6 ноября 2017 г.

Ранее форму на чемпионат мира-2018 презентовала Сборная Германии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте