Хамес представил форму сборной Колумбии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес презентовал форму национальной команды, в которой «кофейники» выступят на чемпионате мира в России.
Футболки сборной Колумбии выполнены в желтом цвете с вкраплениями синего и красных оттенков. Воротник футболки обрамляет черная полоска, еще три полосы такого же цвета будут красоваться на плечах футболистов - отличительный знак компании Adidas - технического спонсора колумбийцев.
Ранее форму на чемпионат мира-2018 презентовала Сборная Германии.
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Зы. надеюсь такая "радость" не попадется аргам и гишпанцам
Зы. надеюсь такая "радость" не попадется аргам и гишпанцам
я думал кокосники...
я думал кокосники...