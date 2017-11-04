Сборная России представила форму на ЧМ-2018

Представлена форма сборной России на домашний чемпионат мира. Экипировка выполнена в красном цвете с белыми вставками. Форму презентовали Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Алексей Миранчук.
«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу - 2018», — гласит сообщение пресс-службы сборной.
Футбол и формы. Внешний вид самых популярных клубов Европы
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Они еле ноги за спартак передвигают, а их ещё символом сборной делают, не к добру, к позору!
Они еле ноги за спартак передвигают, а их ещё символом сборной делают, не к добру, к позору!
У НАС ИГРЫ НЕТ. У нас Мутко и Стасик правят сборной, ведя её на ЧМ который мы у себя дома провалим. СТАС, ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ НАШ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ?
Короче ну их.
У НАС ИГРЫ НЕТ. У нас Мутко и Стасик правят сборной, ведя её на ЧМ который мы у себя дома провалим. СТАС, ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ НАШ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ?
Короче ну их.
Сборная Саламыча похожа на сборную тура на соккере, то мне один приглянулся, то другой...)))
Сборная Саламыча похожа на сборную тура на соккере, то мне один приглянулся, то другой...)))
играя в этой форме помнила, как играла мощная сборная СССР 80-х,
чтобы эта форма придала бы импульс и стала победной для нынешней сборной !
играя в этой форме помнила, как играла мощная сборная СССР 80-х,
чтобы эта форма придала бы импульс и стала победной для нынешней сборной !
Я тоже считаю, что надо было 1-ю форму: Зеленую, а вторую- серую
Я тоже считаю, что надо было 1-ю форму: Зеленую, а вторую- серую