Сборная России представила форму на ЧМ-2018

Представлена форма сборной России на домашний чемпионат мира. Экипировка выполнена в красном цвете с белыми вставками. Форму презентовали Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Алексей Миранчук.

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу - 2018», — гласит сообщение пресс-службы сборной.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) 4 ноября 2017 г.

Футбол и формы. Внешний вид самых популярных клубов Европы

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