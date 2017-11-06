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Эменало покинул должность технического директора «Челси»

сегодня, 18:23

Технический директор «Челси» Майкл Эменало принял решение покинуть свою должность. Специалист тесно сотрудничал со скаутами клуба и был одним из тех, кто поддерживал решения Антонио Конте — даже в моменты, когда действия итальянского тренера вызывали сомнения в рядах поклонников клуба. Сообщается также, что Эменало был одним из инициаторов приглашения Конте на пост главного тренера лондонцев.

По слухам, в последнее время Эменало не одобрял трансферную политику Конте и между специалистами время от времени возникали разногласия. Тем не менее, Майкл отработал в «Челси» еще неделю после встречи с президентом клуба Романом Абрамовичем.

Эменало сотрудничал с «Челси» в течение десяти лет.

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Все комментарии
Mоnоlo
сегодня в 19:11
Думала что этого никогда не случится. Но Конте летом все равно попрут.
ROMA DROGBA
сегодня в 18:30
Я ПЛАЧУ! ЭТО СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ!
Nifan
сегодня в 18:25
Господи боже неужели ты услышал молитвы болельщиков Челси.
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