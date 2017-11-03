Конте рассказал о встрече с «мистером Абрамовичем»

Наставник «Челси» Антонио Конте рассказал о встрече с президентом клуба Романом Абрамовичем:

«Да, мистер Абрамович посетил команду в воскресенье после матча с „Борнмутом“, чтобы понаблюдать за тренировкой и пообщаться, но это нормально. Откровенно говоря, мы говорили только о встрече с „Борнмутом“, а потом об игре с „Ромой“. Именно об этом».

Ранее сообщалось, что отношения между Конте и Абрамовичем в последнее время стали напряженными.

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