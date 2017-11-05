Руководство «Дженоа» уволило Ивана Юрича

Как и ожидалось, руководство «Дженоа» решило уволить главного тренера Ивана Юрича. Специалист не воспользовался своим последним шансом, уступив на домашнем стадионе «Сампдории» в генуэзском дерби.

Хорват возглавил «Дженоа» в апреле этого года, но клуб увольняет своего бывшего футболиста с поста наставника команды не впервые. Юрич уже тренировал первую команду «Дженоа» с июня 2016-го по февраль 2017-го года.

После 12-ти туров Серии А «Дженоа» оказался в зоне вылета, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице.

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