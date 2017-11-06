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Билич покидает «Вест Хэм»

сегодня, 14:21

Как и ожидалось, боссы «Вест Хэма» отправили в отставку главного тренера команды Славена Билича.

Клуб поблагодарил хорватского специалиста за два с половиной года совместной работы. Тренерский штаб Билича также прекращает работу в стане «молотобойцев».

Пресс-служба лондонцев сообщает, что преемник Билича на посту главного тренера команды будет назван в ближайшие дни. Вероятно, им станет экс-наставник «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленда» Дэвид Мойес.

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Все комментарии
dimagas1
сегодня в 14:36
Тренеров валом хороших.Только не все захотят к молоткам.
HULL CITY A.F.C.
сегодня в 14:34
Интересно, куда теперь Билич?
t2k
сегодня в 14:33
Мойес??? В чемпионшипе станет совсем тесно старикам примьер лиги..
ROMA DROGBA
сегодня в 14:25
Такой провал неприемлем. Молотки в зоне вылета. Ди Маттео спасет их.
Tommy Lee
сегодня в 14:23
Что то долго терпели.
The Frei
сегодня в 14:23
Вест Хэм не пропадет, там Слуцкий скоро освободится.
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