Билич покидает «Вест Хэм»

Как и ожидалось, боссы «Вест Хэма» отправили в отставку главного тренера команды Славена Билича.

Клуб поблагодарил хорватского специалиста за два с половиной года совместной работы. Тренерский штаб Билича также прекращает работу в стане «молотобойцев».

Пресс-служба лондонцев сообщает, что преемник Билича на посту главного тренера команды будет назван в ближайшие дни. Вероятно, им станет экс-наставник «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленда» Дэвид Мойес.

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