Баллардини в третий раз возглавил «Дженоа»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
19:56
«Наполи» подозревают в связях с мафией36
19:46
В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной23
18:36
Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками33
16:29
Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»190
16:09
Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»55
22:19
«Бешикташ» подтвердил интерес к Феллаини0
22:13
«Вест Бромвич» может уволить Пулиса0
22:08
В. Березуцкий: «Аргентинцы „Зенита“ — не звезды, как Вагнер Лав, Халк или Витсель»2
21:52
105-летняя история «Модены» подошла к концу3
21:45
Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины6
21:28
Балотелли: «Пирло мог бы играть еще десять лет»1
21:22
Абрахам рассчитывает вернуться в «Челси» и стать игроком основы2
21:14
Будогосский: «В перерыве матча арбитр разрешил Плиеву надеть футболку с другим номером»2
21:04
Маротта: «В первую очередь „Ювентусу“ нужно опасаться „Интера“»7
20:55
Адриано: «„Спартаку“ нужна была победа в матче с „Уфой“»9
20:50
Манчини: «Россия прекрасно проведет чемпионат мира, страна хорошо к нему подготовилась»12
20:47
Ансальди присоединился к сборной Аргентины0
20:31
Ярмоленко: «В матче со Словакией хотим показать хороший и привлекательный футбол»5
20:25
Кангва: «Проснувшись утром в Хабаровске, я не понимал, чего хочет организм»14
20:14
Алаба получил травму и пропустит матч сборной Австрии0
20:03
Шевченко: «Я был против встречи с Аргентиной. Слишком дорого»11
19:48
Буффон: «Тот, кто играл с Пирло, понимает истинное значение слова „уникальный“»3
19:39
Шевченко рассмотрит кандидатуру Исмаили, если он получит украинское гражданство2
19:34
Кейн: «Чувствую небольшой дискомфорт, но хотел бы сыграть с Германией и Бразилией»2
19:30
Фальке: «„Наполи“ выглядит командой, способной взять Скудетто»10

Баллардини в третий раз возглавил «Дженоа»

сегодня, 21:32

Похоже, руководство «Дженоа» заранее подготовилось к увольнению Ивана Юрича с поста главного тренера, ведь уже через сутки клуб объявил о назначении наставником нового специалиста. Им стал 53-летний Давиде Баллардини.

Последним клубом наставника был «Палермо», но он его покинул в сентябре 2016-го года, поскольку «больше не хотел тренировать эту команду».

Ранее Баллардини занимал должность главного тренера в «Кальяри», «Пескаре», «Лацио» и «Болонье». «Дженоа» он также уже тренировал — дважды.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100