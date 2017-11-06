Баллардини в третий раз возглавил «Дженоа»

Похоже, руководство «Дженоа» заранее подготовилось к увольнению Ивана Юрича с поста главного тренера, ведь уже через сутки клуб объявил о назначении наставником нового специалиста. Им стал 53-летний Давиде Баллардини.

Последним клубом наставника был «Палермо», но он его покинул в сентябре 2016-го года, поскольку «больше не хотел тренировать эту команду».

Ранее Баллардини занимал должность главного тренера в «Кальяри», «Пескаре», «Лацио» и «Болонье». «Дженоа» он также уже тренировал — дважды.

Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della 1ª squadra all’allenatore Davide #Ballardini ➡️ https://t.co/7so55b4txA pic.twitter.com/qvKgDogDj2 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 6 ноября 2017 г.

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