СМИ: «„Вест Хэм“ объявит о назначении Мойеса главным тренером во вторник»

Сегодня «Вест Хэм» расстался со Славеном Биличем, но, похоже, уже определился с кандидатурой нового наставника. По информации источника, возглавит «молотобойцев» бывший тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес. Специалист уже дал свое согласие, а официально о назначении лондонский клуб объявит во вторник.

Мойес станет 16-м тренером в истории «Вест Хэма» и подпишет с клубом контракт сроком на 6 месяцев.

Напомним, что после 11 туров АПЛ «Вест Хэм» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

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