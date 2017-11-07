Кокорин: «Рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о последних результатах своей команды в Лиге Европы и чемпионате России:

«Ничья с „Русенборгом“, конечно, не равна победе. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы. В следующем туре нужно побежать дома „Вардар“ и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.

Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире. При всём уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.

„Зениту“ лучше быть в роли догоняющего? Не то чтобы лучше. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Всё-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время всё исправить».

За последние 5 туров РФПЛ «Зенит» набрал только 3 очка и в последних 4 матчах не забил ни одного мяча.

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