«Барселона» и «Монако» летом согласовали трансфер Мбаппе, но игрок предпочел перейти в ПСЖ

До своего перехода в «Пари Сен-Жермен» юный форвард «Монако» Килиан Мбаппе был на грани переезда на «Камп Ноу», утверждают СМИ. Монегаски согласовали трансфер игрока в «Барселону», а в обратном направлении по договору должен был отправиться полузащитник «блаугранас» Арда Туран.

Тем не менее, Мбаппе настоял на переходе в ПСЖ и это решение было принципиальным. Трансфер обошелся парижанам в 180 млн евро.

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