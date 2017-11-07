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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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«Барселона» и «Монако» летом согласовали трансфер Мбаппе, но игрок предпочел перейти в ПСЖ

сегодня, 08:16

До своего перехода в «Пари Сен-Жермен» юный форвард «Монако» Килиан Мбаппе был на грани переезда на «Камп Ноу», утверждают СМИ. Монегаски согласовали трансфер игрока в «Барселону», а в обратном направлении по договору должен был отправиться полузащитник «блаугранас» Арда Туран.

Тем не менее, Мбаппе настоял на переходе в ПСЖ и это решение было принципиальным. Трансфер обошелся парижанам в 180 млн евро.

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Все комментарии
к.м.с. по боксу ответил Vladimir808
сегодня в 08:54
Vladimir808:
Килиана мама в школу возит на авто. Скорее всего мама подсказала выбор.) Но расти в футболе можно и в ПСЖ. Удачи Мбаппе.
Владимир, снимаю шляпу! Даже поклонник каталонского клуба понимает, что расти - это переходить в ПСЖ, а не в Барселону.
Vladimir808
сегодня в 08:42
Килиана мама в школу возит на авто.
Скорее всего мама подсказала выбор.)
Но расти в футболе можно и в ПСЖ. Удачи Мбаппе.
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