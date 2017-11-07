Моуриньо отпустит Де Хеа в «Реал», если обратно отправится Варан

По данным СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет усилить свою линию обороны с помощью защитника «Реала» Рафаэля Варана. Если мадридский клуб согласится отпустить футболиста, то португальский специалист будет готов расстаться с голкипером Давидом Де Хеа, которого всё настойчивее сватают в «Королевский клуб».

Согласно слухам, манкунианцы уже придумали, кого поставить на воротах вместо испанца. Манчестерский клуб постарается приобрести вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

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