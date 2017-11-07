«Барселона» и Серхи Роберто пока не могут договориться о новом контракте

«Барселона» продолжает переговоры о новом контракте со своим полузащитником Серхи Роберто.

Разногласия сторон кроются в размере фиксированной части зарплаты футболиста. Игрок хочет, чтобы его заработок главным образом зависел от оклада, тогда как «Барселона» делает упор в сторону бонусов.

При этом обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и в итоге вопрос должен быть решен.

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2019 года. Клаусула в его договоре составляет 40 млн евро.

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