Савич близок к продлению контракта с «Атлетико»

Согласно данным СМИ, защитник «Атлетико» Стефан Савич близок к продлению контракта с испанским клубом. Действующее соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до 2020 года. Однако сообщается, что руководство испанского клуба настолько дорожит игроком, что уже в ближайшее время готово предложить новый контракт, на более выгодных условиях.



Ранее ходили слухи, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Барселоне».

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