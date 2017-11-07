«Кайрат» договорился с Аршавиным о продлении контракта

Российский полузащитник Андрей Аршавин принял решение продлить контракт с «Кайратом». Об этом сообщили казахстанские СМИ, ссылаясь на источник, близкий к окружению игрока. Договоренность между сторонами уже достигнута, дело осталось за официальными формальностями.

Аршавин присоединился к «Кайрату» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне казахстанский клуб завоевал Суперкубок и Кубок страны и стал серебряным призером чемпионата.

За два сезона в клубе 36-летний футболист провел более 50 матчей и забил 19 голов.

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