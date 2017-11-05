Аршавин может продлить контракт с «Кайратом»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин может продлить контракт с казахским клубом. Нынешнее соглашение 36-летнего игрока истекает в декабре 2017 года.



«У нас есть договоренность с Андреем пообщаться по поводу контракта по завершении сезона, но пока такой беседы не было. Вряд ли он состоится завтра, но у нас впереди много постсезонных командных мероприятий. Думаю, все решится в течение ноября», - заявил технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.



Напомним, что «Астана» выиграла чемпионат Казахстана.

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