В «Роме» надеются построить новый стадион к 2021 году

Генеральный директор «Ромы» Мауро Балдиссони рассказал, что клуб рассчитывает в следующем году приступить к строительству нового стадиона, что окончить работы к концу сезона-2020/21.

«Мы ждем ответа от местных властей. Если в течение месяца они дадут добро, то мы должны начать строительство в первом квартале следующего года. На всё нам потребуется 26-28 месяцев, так что мы сможем открыть арену к концу сезона-2020/21. Однако если власти затянут с решением хотя бы на две недели, мы потеряем год».

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