«Манчестер Сити» отчитался о рекордных доходах по итогам прошлого сезона. «Горожане» смогли выручить 473 млн фунта стерлингов. Это новый рекорд для клуба, который обновляет это достижение уже третий год подряд. Рост доходов в нынешнем году составил 21 процент по сравнению с предыдущим. Он достигнут благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции. Целью клуба является достижение дохода в 500 млн фунтов.

Ранее «Манчестер Сити» признали самым дорогим клубом по составу футболистов.

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