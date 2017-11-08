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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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«Манчестер Сити» отчитался о рекордных доходах

сегодня, 21:29

«Манчестер Сити» отчитался о рекордных доходах по итогам прошлого сезона. «Горожане» смогли выручить 473 млн фунта стерлингов. Это новый рекорд для клуба, который обновляет это достижение уже третий год подряд. Рост доходов в нынешнем году составил 21 процент по сравнению с предыдущим. Он достигнут благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции. Целью клуба является достижение дохода в 500 млн фунтов.

Ранее «Манчестер Сити» признали самым дорогим клубом по составу футболистов.

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Все комментарии
Антон за MU ответил Igo0rek
сегодня в 22:06
Igo0rek:
Задумайся, стоит ли глорить за Манчестер Сити? Трофеи АПЛ мы не штампуем, реально на ЛЧ стали претендовать только в этом году и то надо подождать. что будет дальше. Смысл глорить?
Смешной ты))) Ты сам то глянь сколько стало глоров у Сити как шейхи пришли)) Все с детства за Сити))
dimagas1
сегодня в 22:02
Глупость.Пусть напишут прибыль, а не доход.Будто расходы равны нулю)))
Igo0rek ответил Антон за MU
сегодня в 21:48
Антон за MU:
Это не сказки,просто глоры так и лезут со всех щелей))) Так всегда,как команда выигрывает,то и глоров сразу много становится)
Задумайся, стоит ли глорить за Манчестер Сити? Трофеи АПЛ мы не штампуем, реально на ЛЧ стали претендовать только в этом году и то надо подождать. что будет дальше. Смысл глорить?
Cektor
сегодня в 21:46
    Антон за MU ответил Igo0rek
    сегодня в 21:40
    Igo0rek:
    Выкусите хейтеры! Ах да! Сейчас скажут, что это все сказки ахаха
    Это не сказки,просто глоры так и лезут со всех щелей))) Так всегда,как команда выигрывает,то и глоров сразу много становится)
    Исламоголовый ответил Igo0rek
    сегодня в 21:36
    Igo0rek:
    Выкусите хейтеры! Ах да! Сейчас скажут, что это все сказки ахаха
    Поздравляю твой Манчестер Сити брат. Всевышний благоволит богатым и сильным!
    Igo0rek
    сегодня в 21:30
    Выкусите хейтеры!

    Ах да! Сейчас скажут, что это все сказки ахаха
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