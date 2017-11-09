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Ибрагимович: «Верратти – один из лучших хавбеков мира, но его надо правильно использовать»

сегодня, 06:10

Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович поделился мнением о своём бывшем партнёре по парижскому клубу Марко Верратти:

«Нет никого сильнее Верратти, но его ещё нужно правильно использовать. Это один из лучших полузащитников в мире, но он должен играть в центре полузащиты, преимущественно в опорной зоне».

Напомним, ранее нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани назвал Верратти лучшим футболистом, с которым ему когда-либо доводилось играть за одну команду.

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