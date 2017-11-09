Аршавин может продлить контракт с «Кайратом» только на один сезон

Полузащитник Андрей Аршавин обсуждает последние детали нового контракта с «Кайратом», однако казахстанский клуб готов продлить сотрудничество с 36-летним российским футболистом только на один сезон. Об этом сообщил технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий:

«„Кайрат“ обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас. Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в „Кайрате“. Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения».

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