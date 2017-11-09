«Ман Сити» готовит улучшенный контракт для Жезуса

Руководство «Манчестер Сити» готовит для нападающего команды Габриэля Жезуса новый контракт, утверждают британские СМИ.

«Горожане» готовы не только пролонгировать сотрудничество с 20-летним бразильцем, но и увеличить его недельное жалование с 70 до 100 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что в текущем розыгрыше АПЛ Жезус записал на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу в 10 матчах.

Ранее Жезус рассказал о том, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сыграл решающую роль в его переходе в «Сити».

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