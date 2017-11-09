Хорватия и Греция определились с составами на первый стыковой матч

Сборные Хорватии и Греции объявили стартовые составы на первый стыковой матч за попадание на ЧМ-2018.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Модрич, Ракитич, Брозович, Крамарич, Перишич, Калинич.
Греция: Карнезис, Маниатис, Цавеллас, Пападопулос, Циолис, Зека, Фортунис, Митроглу, Папастатопулос, Стафилидис, Самарис.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Составы команд из параллельной пары Северная Ирландия - Швейцария вы можете увидеть по этой ссылке.
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хорваты милости просим !!!
хорваты милости просим !!!