Эллардайс: «Думаю, я бы возглавил сборную США»

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс сообщил о готовности к переговорам с Федерацией футбола США. Напомним, после того как национальная команда США упустила путёвку на ЧМ-2018, сенсационно проиграв Тринидаду и Тобаго в решающем туре отборочного этапа (1:2), пост наставника сборной покинул Брюс Арена. Сейчас обязанности главного тренера исполняет бывший ассистент Арены Дэйв Сарачан.

«Да, я думаю, что возглавил бы сборную США. Если будет возможность поговорить с Федерацией, я буду с нетерпением её ждать.

Мне всегда нравились Штаты, с тех пор как много лет назад я поиграл за „Тампу Бэй Роудис“. Это было потрясающее время».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте