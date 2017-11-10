Майкл О'Нил: «Может, в ответном матче арбитр будет принимать решения в нашу пользу»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил подверг критике решение главного арбитра домашнего матча с Швейцарией назначить пенальти в ворота хозяев, который был реализован Рикардо Родригесом и принёс швейцарцам победу в 1-м поединке раунда плей-офф за выход на ЧМ-2018.

«Судья не разобрался в эпизоде. Рука Кори Эванса была в естественном положении. Я думал, что арбитр оценит этот эпизод как обычный фол или офсайд, никто и не думал о пенальти. Я поражён этим решением, при этом Эванс получил ещё и жёлтую карточку. Это стало решающим моментом матча. В начале встречи фол Фабиана Шера тянул на красную карточку, но рефери не был к нам благосклонен.

Сейчас мы должны забыть об этом пенальти. Футболисты показали правильную реакцию, во втором тайме мы играли намного лучше. Мы всё ещё боремся. Возможно, в ответном матче арбитр будет принимать решения в нашу пользу. В раздевалке чувствовалась злость, и нам нужно найти способ отыграть этот пропущенный гол. Травма Стюарта Далласа – это удар для нас. Но думаю, вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру. Теперь нам нужно направить свою злость в правильное русло».

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