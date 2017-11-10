Саутгейт: «Нужно спросить у Венгера, почему Уилшир играет не на своей позиции»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер использует Джека Уилшира не на той позиции:

«В прошлом сезоне Джек был в аренде в „Борнмуте“ и играл там на позиции „десятки“. Мы не используем эту позицию в сборной. Когда мы играли с „десяткой“, то для этой роли у нас были Деле Алли и Адам Лаллана. Но с Германией мы будем играть не так.

Я не считаю, что это позиция Джека. Я думаю, он должен действовать глубже, но он так не играет. Почему так происходит – надо спросить у Арсена.

Но я хочу прояснить, Джек Уилшир нравится мне как футболист. Считаю, что это талантливый игрок, и я действительно уважаю его как человека. Надеюсь, что в марте у нас будет возможность вызвать его в сборную».

Ранее сообщалось, что Саутгейт не взял Уилшира на товарищеские матчи с Германией и Бразилией, так как считает, что хавбек ещё не набрал оптимальную форму.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте