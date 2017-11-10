Тренер сборной Греции: «Будет сложно, но у нас ещё остались шансы выйти на ЧМ»

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе прокомментировал гостевое поражение от Хорватии в первом матче раунда плей-офф за выход на ЧМ-2018 (1:4):

«Мы оказались в очень непростом положении. Сегодня мы совершили множество ошибок. В частности, мы подарили сборной Хорватии первый и четвёртый голы. Но я должен признать, что в целом соперник был лучше нас.

Но у нашей команды есть несколько дней до следующей встречи. Поэтому мы будем много работать и сделаем всё, что в наших силах. Я знаю, что будет сложно, но я остаюсь оптимистом. Мы ещё не потеряли шансы выйти на ЧМ. Постараемся сделать всё возможное».

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