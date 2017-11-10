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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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«Барселона» намерена увеличить сумму выкупа Серхи Роберто до 400 млн евро

сегодня, 11:30

По информации испанских СМИ, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто из-за разногласий готов покинуть каталонский клуб и присоединиться к «Ювентусу».

Однако «сине-гранатовые» не спешат расставаться с игроком и предлагают ему новый контракт сроком до 2022 года.

Условия нового соглашения предусматривают увеличение суммы выкупа до 400 млн евро. Сейчас она составляет 40 млн.

Еще летом Роберто отмечал, что желает оставаться важным игроком „Барселоны“.

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Все комментарии
kidman4ik
сегодня в 12:26
кто это такой вообще?
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:23
"Барселоне" пора думать о строительстве новой команды, а не нолики добавлять в цифры.
Alistar10
сегодня в 12:22
Да кому он нужен за такие деньги? Почти 2 Неймара))))
ДСА
сегодня в 12:15
А потом ПСЖ его впарить!
Ty4ka98
сегодня в 11:57
Самое то. Чтобы всякие бритты не разевали свои кошельки. Талисман - должен оставаться у "Барселоны".
Don trambon
сегодня в 11:55
    Особенный 2 ответил зигзаг
    сегодня в 11:55
    зигзаг:
    Дениса Суареса отпускать нельзя. А этого можно.
    Тебе за партой виднее
    Шуnя771
    сегодня в 11:44
    Да пора налоговикам с шерифом притопать в Барселону и изъять печатный станок госзнаков...))
    зигзаг
    сегодня в 11:35
    Дениса Суареса отпускать нельзя. А этого можно.
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