«Барселона» намерена увеличить сумму выкупа Серхи Роберто до 400 млн евро

По информации испанских СМИ, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто из-за разногласий готов покинуть каталонский клуб и присоединиться к «Ювентусу».

Однако «сине-гранатовые» не спешат расставаться с игроком и предлагают ему новый контракт сроком до 2022 года.

Условия нового соглашения предусматривают увеличение суммы выкупа до 400 млн евро. Сейчас она составляет 40 млн.

Еще летом Роберто отмечал, что желает оставаться важным игроком „Барселоны“.

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