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Бонуччи: «Тойвонен сломал мне нос! Арбитр должен был его удалять»

сегодня, 03:04
ШвецияШвеция1 : 0ИталияИталияМатч завершен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи убеждён, что главный арбитр первого стыкового матча со Швецией (0:1) должен был показать красную карточку шведскому форварду Оле Тойвонену. На 1-й минуте поединка Тойвонен ударил Бонуччи локтём и сломал ему нос, но рефери Чунейт Чакир никак не наказал шведского футболиста, показав предупреждение только его партнёру по команде Маркусу Бергу, протестующему против назначения штрафного удара.

«Мой нос сломан! Тойвонен сломал его через 30 секунд после стартового свистка и должен был быть удалён. Больше тут не о чем говорить. Арбитр с крепким характером удалил бы хотя бы одного из шведских футболистов.

У шведов было очень мало моментов, но и мы должны были быстрее перемещать мяч.

Мы должны верить в то, что мы делаем. Должны верить в нашу победу на „Сан-Сиро“ в понедельник», — подчеркнул Бонуччи.

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Все комментарии
commando
сегодня в 03:30
Как играли,такой и результат.
juchok
сегодня в 03:23
а карточку Бергу показал! или, мей би, тут ошибка?
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