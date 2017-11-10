Фелипе Андерсон готов вернуться в строй

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон готов помочь своей команде в ближайших матчах.

Вингер еще не выходил на поле в этой кампании из-за травмы приводящей мышцы, которую он получил еще в межсезонье, в контрольной игре с «Байером».

Однако вчера бразилец потренировался в общей группе, а сегодня принял участие в двусторонке, где отметился забитым голом.

В минувшем сезоне Фелипе Андерсон забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 36 матчах Серии А.

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