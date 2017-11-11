Берг: «Итальянцы пытались добиться моего удаления, но арбитр на это не поддался»

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг после победы над Италией в первом стыковом матче (1:0) отметил, что итальянские футболисты пытались выпросить для него вторую жёлтую карточку:

«Как и ожидалось, это была непростая игра. Я получил жёлтую карточку уже в первую минуту матча, и поэтому мне пришлось немного изменить манеру своей игры. Я думаю, итальянские игроки пытались добиться того, чтобы мне дали вторую жёлтую карточку, но судья на это не поддался.

Не знаю, является ли Швеция фаворитом этого противостояния, я так не думаю. Мы должны просто отправиться в Милан и сыграть в свой футбол. Мы чётко знаем, что нужно делать».

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