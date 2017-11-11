Пароло: «Это была грубая игра, исход которой решил рикошет»

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло прокомментировал гостевое поражение своей команды от Швеции в первом матче раунда плей-офф за выход на ЧМ-2018 (0:1):

«Мы полны решимости. С нетерпением ждём одного из самых важных матчей в нашей жизни и знаем, что у нас остался только один шанс.

Это была грубая игра, исход которой решил гол, забитый после рикошета. А у нас был момент с попаданием в штангу. Один день эпизоды могут быть не в вашу пользу, но нам нужно собраться и сделать всё возможное, чтобы сборная Италии поехала на чемпионат мира».

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