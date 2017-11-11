Дармиан: «У нас было несколько голевых моментов, а Швеции просто повезло с рикошетом»

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал гостевое поражение от Швеции (0:1) в первом стыковом матче за выход на чемпионат мира в России:

«Помимо моего удара в штангу у нас были и другие возможности забить гол, в то время как Швеция забила только благодаря удачному рикошету.

Впереди ещё 90 минут, нам нужно показать лучший футбол. Мы все хотим попасть на чемпионат мира, и единственное, чего нам сегодня не хватило, это забитый мяч.

В понедельник болельщикам нужно помочь нам показать нашу лучшую игру».

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