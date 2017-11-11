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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
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22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
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01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
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Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5 3.8 1.75
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20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
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Лукаку делит первое место в списке лучших снайперов сборной Бельгии в истории

сегодня, 12:22

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку накануне забил два мяча в ворота сборной Мексики (3:3). Таким образом, Лукаку довел количество своих мячей за национальную команду до 30 и теперь делит первое место по этому показателю с Бернаром Ворхофом (30 голов за 61 матч) и Полем ван Химстом (30 голов за 81 матч). Лукаку же понадобилось 64 игры. Во вторник бельгийцы сыграют с Японией, и 24-летний Лукаку может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

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