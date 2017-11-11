Лукаку делит первое место в списке лучших снайперов сборной Бельгии в истории

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку накануне забил два мяча в ворота сборной Мексики (3:3). Таким образом, Лукаку довел количество своих мячей за национальную команду до 30 и теперь делит первое место по этому показателю с Бернаром Ворхофом (30 голов за 61 матч) и Полем ван Химстом (30 голов за 81 матч). Лукаку же понадобилось 64 игры. Во вторник бельгийцы сыграют с Японией, и 24-летний Лукаку может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

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