Гризманн - лидер Ла-Лиги по числу победных голов с сезона-2015/16

Сотрудники статистического агентства Opta подсчитали, кто из игроков в испанской Примере имеет на своем счету наибольшее количество победных голов, начиная с сезона-2015/16.
Выяснилось, что больше всего побед принес своей команде нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн (на его счету 20 победных голов), который уже этой зимой может оказаться в «Барселоне». Следом за французом расположились Лионель Месси («Барселона», 19 таких мячей), Криштиану Роналду («Реал», 16), Седрик Бакамбу («Вильярреал», 13), Луис Суарес («Барселона», 12)
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А вот Месси красавчик, если учесть что вместе с ним играли такие монстры как Неймар и Суарес.
Роналду как всегда позади планеты всей
А вот Месси красавчик, если учесть что вместе с ним играли такие монстры как Неймар и Суарес.
Роналду как всегда позади планеты всей