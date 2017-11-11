Боатенг не сыграет с Францией

Защитник сборной Германии Джером Боатенг не сыграет в товарищеском матче с французами. Об этом сообщил главный тренер Бундестим Йоахим Лёв.

«Боатенг на этой неделе не тренировался. Думаю, мы отправим его обратно в Мюнхен. У Джерома есть мышечные проблемы, а я не хочу рисковать им в товарищеской игре. Пусть спокойно восстанавливается».

Боатенг не сыграл и в предыдущем матче с Англией.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте