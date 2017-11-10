Наингголан может пропустить матч с Мексикой из-за травмы паха

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан получил травму во время тренировки национальной команды в преддверии товарищеской игры с Мексикой.

29-летний хавбек был впервые вызван в сборную после четырёхмесячного отсутствия, и наставник команды Роберто Мартинес на пресс-конференции отметил, что Наингголан «скорее всего сыграет против Мексики», но позже появилась информация о том, что игрок был вынужден досрочно покинуть тренировку из-за боли в области паха, и поэтому рискует пропустить товарищеский матч с мексиканской комадой.

Ранее стало известно, что расположение бельгийской сборной покинул форвард «Челси» Миши Батшуайи.

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