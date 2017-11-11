Кардона отверг обвинения в расизме

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона, показавший в товарищеском матче против Южной Кореи «азиатские глаза», отвергает все обвинения в расизме в свой адрес.
«Я не подразумевал неуважительное отношение к какой-либо стране или расе, но если кто-то обиделся или интерпретировал это по-своему, то я извиняюсь.
Мы благодарны народу Кореи за теплый прием нашей сборной. Я не конфликтный человек и сожалею, что вся эта ситуация была истолкована таким образом».
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