Инсинье был удивлен решением Вентуры поставить его в центр полузащиты

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура во время вчерашнего матча с командой Швеции (0:1) принял довольно странное тактическое решение.

На 76-й минуте на поле вышел Лоренцо Инсинье, заменив Марко Верратти. Инсинье в «Наполи» играет на позиции нападающего, и казалось, что Италия перестроится с 3-5-2 на 4-2-4. Вместо этого Вентура попросил Инсинье сыграть по позиции и заменить в центре поля ушедшего Верратти.

В объектив телекамер попал фрагмент, когда Инсинье, выходя на поле, кричит своим партнерам, что он будет играть в середине, а затем вновь подтверждает это, пожимая плечами и выражая недоумение.

Это было особенно странное решение, учитывая, что на скамейке остался Жоржиньо, для которого позиция Верратти является родной.

L'imbarazzo e l'incredulità di #Insigne nel confermare che avrebbe giocato al centro al posto di Verratti.



«AL CENTRO! SI !»#SveziaItalia pic.twitter.com/mKo5JUBlka — Vittorio de Gaetano (@VdeGaet) 10 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте