Новая Зеландия и Перу счет не открыли

В первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Перу не смогла распечатать ворота команды Новой Зеландии.
Веллингтон, стадион «Регионал Вестпак».
Новая Зеландия - Перу - 0:0
Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрэнт 68), Бокселл, Уинн, Льюис (Вуд 74), Колви, Томас, Рохас (Туилома 78), Барбарусес, Макглинчи.
Главный тренер: Энтони Хадсон.
Перу: Гальесе, Трауко, Корсо, Родригес, Йотун (Акино 86), Тапия, Куэва (Поло 90), Фарфан, Каррильо (Уртадо 78), Рамос, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.
Предупреждения: Йотун 24, Макглинчи 68, Бокселл 75.
Судья: Марк Гейгер.
В других «стыках» Гондурас и Австралия сыграли вничью (0:0).
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