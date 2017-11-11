Новая Зеландия и Перу счет не открыли

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 сегодня Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия -:- Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.95 3.7 1.77
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
  • Главные новости
  • Все новости
00:39
Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче130
23:25
Пирло готов стать тренером12
22:29
Сенегал вышел на чемпионат мира30
20:00
«Марсель» расторг контракт с Эвра40
19:50
Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона23
09:55
В Аргентине перед ЧМ-2018 появятся курсы русского языка для болельщиков0
09:48
«Блэкпул» выставят на продажу1
09:36
Коноплянка: «Не могу гарантировать, что Украина выйдет на Евро-2020»2
09:26
Боатенг не сыграет с Францией1
09:18
Альба: «Мне не нравится, что Иско, играющий в „Реале“, так хорош»1
07:59
Дайер: «Англия очень неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины»3
07:43
Иско: «Бэйл переживает непростое время»0
07:23
Вратарь «Норвича» Ганн заменит в сборной Англии травмированного Батлэнда0
07:09
Лофтус-Чик: «Надеюсь, у меня будет шанс поехать со сборной Англии на ЧМ»1
06:47
Саутгейт: «Пикфорду пришлось сделать несколько действительно хороших сейвов»0
06:18
Лёв: «Мы должны быстрее переходить из обороны в атаку»3
05:53
Постекоглу: «Оказалось, кенгуру тоже умеют играть в футбол»5
05:29
Алиев: «Смородской надо было рассказывать не о футболе, а о кастрюлях, ложках, поварёшках»30
05:11
Инсинье: «Не может быть такого, чтобы чемпионат мира прошёл без Италии»4
04:54
Берг: «Итальянцы пытались добиться моего удаления, но арбитр на это не поддался»3
04:37
Игнатьев: «Месси или Роналду? Роналду. Он прогрессировал благодаря упорству и тренировкам»9
03:50
Пароло: «Это была грубая игра, исход которой решил рикошет»0
03:30
Гондурас и Австралия не забили голов в первом стыковом матче6
03:24
Дармиан: «У нас было несколько голевых моментов, а Швеции просто повезло с рикошетом»1
03:04
Бонуччи: «Тойвонен сломал мне нос! Арбитр должен был его удалять»8

Новая Зеландия и Перу счет не открыли

сегодня, 09:06
Новая ЗеландияНовая Зеландия-:-ПеруПеру06:15 Не начался

В первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Перу не смогла распечатать ворота команды Новой Зеландии.

Веллингтон, стадион «Регионал Вестпак».

Новая Зеландия - Перу - 0:0

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрэнт 68), Бокселл, Уинн, Льюис (Вуд 74), Колви, Томас, Рохас (Туилома 78), Барбарусес, Макглинчи.
Главный тренер: Энтони Хадсон.

Перу: Гальесе, Трауко, Корсо, Родригес, Йотун (Акино 86), Тапия, Куэва (Поло 90), Фарфан, Каррильо (Уртадо 78), Рамос, Флорес.
Главный тренер: Рикардо Гарека.

Предупреждения: Йотун 24, Макглинчи 68, Бокселл 75.

Судья: Марк Гейгер.

В других «стыках» Гондурас и Австралия сыграли вничью (0:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Аргентине перед ЧМ-2018 появятся курсы русского языка для болельщиков
Сегодня, 09:55 0
«Блэкпул» выставят на продажу
Сегодня, 09:48 1
«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»
Сегодня, 08:59Станислав Горин в блоге Тактический лабиринт2
Гондурас и Австралия не забили голов в первом стыковом матче
Сегодня, 03:30 6
Гол Фернандеша помог Португалии разгромить Саудовскую Аравию
Сегодня, 01:45 8
Англия и Германия голов не забили
Сегодня, 00:54 12
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 09:34
Новозеландцы, после посещения Перу, могут заняться привычным видом спорта - регби...)
борька
сегодня в 09:33
А, натабло одни нули!
ФорвардЪ
сегодня в 09:12
Перу победит во второй игре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100