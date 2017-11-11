В Аргентине перед ЧМ-2018 появятся курсы русского языка для болельщиков

Сотрудница Российского центра науки и культуры (РЦНК) Тамара Евтушенко сообщила, что представительство Россотрудничества в Аргентине запускает экспресс-курсы русского языка для аргентинцев, которые собираются поехать на чемпионат мира.

«Первый спецкурс стартует 14 ноября и продлится месяц. Он рассчитан в основном на тех, кто поедет в Россию и хочет получить какие-то базовые знания. Они научатся читать на русском, особое внимание будет уделено тематике футбола. Слушатели также освоят основные фразы, необходимые для того, чтобы сориентироваться в городе, кроме того, в рамках курса болельщикам расскажут о городах, которые будут принимать матчи чемпионата.

Следующий курс русского языка для болельщиков продлится с февраля по май. Это уже для тех, кто хочет побольше узнать, научиться общаться на бытовом, базовом уровне».

Напомним, что сегодня состоится товарищеский матч Россия - Аргентина.

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